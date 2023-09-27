Ограничат движение: в Казани перекроют улицы из-за проведения полумарафона

В Казани 1 октября частично перекроют улицы из-за проведения полумарафона

В Казани 1 октября будет ограничено движение транспорта сразу по нескольким улицам города, что связано с проведением Казанского национального полумарафона - 2023.

С 7:00 до 9:00 перекроют улицу Вишневского (с Н. Ершова до Миллениума), мост Миллениум, улицу Подлужная (от дома №67 до Миллениума), улицу Ф. Амирхана (от тоннеля и до Миллениума). а также дорога под Миллениумом.

С 7:00 до 10:00 - улицу С. Хакима (от комплекса «Ривьера» до стадиона «Ак Барс Арена»).

С 7:00 до 10:30 - улицу С. Хакима (от Ф. Амирхана до Декабристов) и подъем с Батурина на Кремлевскую дамбу.

С 7:00 до 11:00 закроют съезд с Кремлевской дамбы по направлению к Кремлевской набережной.

С 7:30 до 11:00 - Кремлевскую набережную (от Батурина до Саида-Галеева), Батурина (от Карла Маркса до Кремлевской набережной) и съезд по направлению от площади Тысячелетия до Батурина.

С 8:00 до 11:00 - улицу Пролетарскую.