Ограничат движение по двум улицам: в Казани из-за праздника «Я выбираю небо» перекроют дороги
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В Казани 4 августа будет временно ограничено движение транспорта по Сибгата Хаким и Бондаренко. Связана данная мера с проведением ежегодного праздника ко Дню авиации «Я выбираю небо».
Участки дороги будут закрыты 4 августа с 14:00 до 23:00:
- в обе стороны по Сибгата Хакима от пересечения с Декабристов до пересечения с Абсалямова;
- в обе стороны по Бондаренко от дома №3 до Сибгата Хакима и до примыкания к Сибгата Хакима.
Помимо этого, 4 августа будет проводиться праздничный концерт, из-за чего временно ограничат доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан». Зрители смогут посмотреть выступление группы «Любэ».