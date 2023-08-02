Ограничат движение по двум улицам: в Казани из-за праздника «Я выбираю небо» перекроют дороги

Движение по двум улицам в Казани ограничат 4 августа из-за праздника «Я выбираю небо»

В Казани 4 августа будет временно ограничено движение транспорта по Сибгата Хаким и Бондаренко. Связана данная мера с проведением ежегодного праздника ко Дню авиации «Я выбираю небо».

Участки дороги будут закрыты 4 августа с 14:00 до 23:00:

в обе стороны по Сибгата Хакима от пересечения с Декабристов до пересечения с Абсалямова;

в обе стороны по Бондаренко от дома №3 до Сибгата Хакима и до примыкания к Сибгата Хакима.

Помимо этого, 4 августа будет проводиться праздничный концерт, из-за чего временно ограничат доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан». Зрители смогут посмотреть выступление группы «Любэ».