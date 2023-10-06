Очень ценит личное отношение: глава Узбекистана поделился впечатлениями от приезда в Казань

Президент Узбекистана 6 октября поделился впечатлениями от приезда в Казань

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили совместные проекты на встрече в казанском Кремле. Глава государства в ходе беседы отметил, что уже давно хотел собственными главами увидеть Казань.

Шавкат Мирзиёев выразил благодарность за теплый прием и обратил внимание на то, что делегации двух республик активно взаимодействуют между собой. Помимо того, президент обратил внимание и на активность татарской диаспоры в Узбекистане.

Раис Татарстана также поблагодарил собеседника за приезд в республику. Он отметил, что очень ценит личное отношение Мирзиёева.