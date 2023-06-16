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Объявили столицей: Казань станет центром библиотечного дела в следующем году

Казань 15 июня объявили «Библиотечной столицей России 2024»
Объявили столицей: Казань станет центром библиотечного дела в следующем году

Роман Рунев

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На церемонии закрытия XXXVII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации Казань получила статус библиотечной столицы России на 2024 год. На мероприятии, которое проходило накануне, 15 июня, присутствовал министр культуры республики Ирада Аюпова и глава Управления культуры Исполнительного комитета Казани Азат Абзалов.

Конкурсная заявка на получение статуса "Библиотечной столицы" была сформирована Национальной библиотекой РТ и Централизованной библиотечной системой Казани. Были учтены разные критерии, среди которых состояние библиотечного дела в региона, а также расположение города.

Кстати, именно в 2024 году РБА отметил 30 лет с основания. Мероприятия в Казани будут проходить в юбилейном формате. На протяжении года в столице республики будут проводить тематические мероприятия.

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