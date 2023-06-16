Объявили столицей: Казань станет центром библиотечного дела в следующем году

Казань 15 июня объявили «Библиотечной столицей России 2024»

На церемонии закрытия XXXVII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации Казань получила статус библиотечной столицы России на 2024 год. На мероприятии, которое проходило накануне, 15 июня, присутствовал министр культуры республики Ирада Аюпова и глава Управления культуры Исполнительного комитета Казани Азат Абзалов.

Конкурсная заявка на получение статуса "Библиотечной столицы" была сформирована Национальной библиотекой РТ и Централизованной библиотечной системой Казани. Были учтены разные критерии, среди которых состояние библиотечного дела в региона, а также расположение города.

Кстати, именно в 2024 году РБА отметил 30 лет с основания. Мероприятия в Казани будут проходить в юбилейном формате. На протяжении года в столице республики будут проводить тематические мероприятия.