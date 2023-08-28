Новости Казани
· Полина Модестова

Нужно несколько годовых бюджетов: в Казани остро строит проблема нехватки школ

В Казани на строительство школ необходимо несколько годовых бюджетов
Нужно несколько годовых бюджетов: в Казани остро строит проблема нехватки школ

ПроГород

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Острая потребность в учебных заведения сохраняется в 15 районах Казани несмотря на рекордные темпы строительства школ. Для решения данной проблемы потребуется несколько годовых бюджетов города, заявил глава Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

Всего за последние пять лет в Казани построили 16 новых школ и дополнительных корпусов, причем четыре - за последний год, что является рекордом дл Казани.

Несмотря на поддержку со стороны главы РТ и федерального проекта «Образование», проблема со школами все еще остается, отметил глава города. Со слов Метшина, в листе ожидания на данный момент - школы еще в 29 микрорайонах, из которых в 15 стоит острая потребность в учебных заведениях. На строительство потребностей по новым школам необходимо несколько годовых бюджетов Казани.

Глава города также отметил, что дефицит наблюдается не только по количеству мест в школа, но и по количеству учителей.

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