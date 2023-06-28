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· Полина Модестова

Несколько метров проскользила на крыше: в Казани произошло жуткое смертельное ДТП

На въезде в Казань в результате ДТП с перевертышем 28 июня скончалась женщина
Несколько метров проскользила на крыше: в Казани произошло жуткое смертельное ДТП

pixabay

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Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось утром 28 июня 2023 года на Оренбургском тракте при въезде в Казань. Сообщается, что там в районе дорожной развязки на село Усады черная автомобиль иностранной марки "уди" влетел в погрузчик на большой скорости.

От удара легковой автомобиль подбросило и перевернуло. После этого машина еще несколько метров проскользила по асфальту на крыше. Как сообщат очевидцы из автомобиля достали тело девушки без признаков жизни а приехавшая "скорая помощь" констатировала смерть.

ДТП имело место на участке дороги, где проводится ремонт. Полоса для движения здесь заужена и отгорожена пластиковыми бустерами, сообщает kazan.aif.ru.

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