Несколько метров проскользила на крыше: в Казани произошло жуткое смертельное ДТП

На въезде в Казань в результате ДТП с перевертышем 28 июня скончалась женщина

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось утром 28 июня 2023 года на Оренбургском тракте при въезде в Казань. Сообщается, что там в районе дорожной развязки на село Усады черная автомобиль иностранной марки "уди" влетел в погрузчик на большой скорости.

От удара легковой автомобиль подбросило и перевернуло. После этого машина еще несколько метров проскользила по асфальту на крыше. Как сообщат очевидцы из автомобиля достали тело девушки без признаков жизни а приехавшая "скорая помощь" констатировала смерть.

ДТП имело место на участке дороги, где проводится ремонт. Полоса для движения здесь заужена и отгорожена пластиковыми бустерами, сообщает kazan.aif.ru.