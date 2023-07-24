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«Необходимая мера в период проведения работ»: в Казани в ряде домов отключат газоснабжение

В ряде домов Советского района в Казани отключат газоснабжение
«Необходимая мера в период проведения работ»: в Казани в ряде домов отключат газоснабжение

Яна Лаушкина

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В Казани в связи со строительство метро с 31 июля 2023 года по 5 августа 2023 года будет проведено временное отключение газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых объектов по нескольким улицам. Сообщается, что такая мера затронет улицы Вагапова, Магистральную, Бигичева, Сахарова, Закиева, Проспект Победы, Мамадышский тракт, Файзи, Туганлык, пер.Дуслык, Дуслык, Г.Кайбицкой, Глушко, Ломжинская, Минскую, Чишмяле, Ноксинский спуск, Фучика. Полный список адресов с номерами домов был опубликован на сайте мэрии города.

Отмечается, что в период проведения работ перекрытие кранов перед газовыми приборами является необходимой мерой. В случае, если в квартире появляется запах газа, необходимо сразу же прекратить использовать газовые приборы, открыть окна и покинуть помещение.

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