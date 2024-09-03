Некоторые участники потасовки в Казани уже в полиции
pixabay
В полиции пришло сообщение о том, что около хоккейной коробки во дворе Советского района подрались подростки.
Правоохранители выяснили, что на ул. Ломжинской в Казани дети поругались и подрались. Некоторые участников потасовки уже находятся в полиции.
В настоящее время выясняются все личности, которые принимали участие в конфликте. Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося, по итогам которой будет принято решение.
Ранее мы писали о том, что в Зеленодольский суд было направлено уголовное дело о коррупции в медицинском учреждении. Бывшего медика обвинили в подлогах и во взятии денег от 11 пациентов на сумму больше 112 тыс. рублей. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Татарстану.
По факту произошедшего сотрудники полиции приняли решение о возбуждении уголовного дела.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань