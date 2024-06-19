Неизвестный обстрелял "Ситроен" в ЖК Светлая Долина

Местная жительница дома в Казани на улице Натана Рахлина увидела разбитое окно задней двери у своего автомобиля "Ситроен". На записи с камер видеонаблюдения она заметила, что стекло просто разлетелось на кусочки, словно в него кто-то выстрелил.

В УК рассказали, что на парковке испорчено 5 машин. Хозяйка авто подала заявление в отделение полиции. Женщина предполагает, что искать хулигана следует на 3-5 этажах первого или второго подъезда дома. Участковый заявил, что во всем разберется, пишет Mash Iptash.

Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе.

Ранее мы писали о том, что казанец рассказал о симптомах его супруги после употребления "Салата Лобио". В четверг женщина заказала доставку "Салата Лобио" с фасолью из Самоката, а уже в пятницу у нее стала кружиться голова.