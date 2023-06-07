Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал ДТП с перевернувшейся маршруткой №7

Накануне, 6 июня, в администрации Набережных Челнов был поднят вопрос безопасности дорожного движения. Глава города Наиль Магдеев прокомментировал ДТП с участие КАМАЗа и маршрутки №7, которое произошло 5 июня.

Напомним, в понедельник на проспекте М.Джалиля водитель автомобиля "КАМАЗ" не выбрал безопасную скорость, в результате чего столкнулся с отъезжающим от остановки рейсовым автобусом "ГАЗель". В результате ДТП пострадали пять человек, сообщает ГИБДД Татарстана.

Как отметил Наиль Магдеев, в Набережных Челнах не мало вызовов из-за аварий. Помимо этого, он считает, что ситуация на дорогах усложняется тем, что в рейс может выходить транспорт, который не прошел должный техосмотр, в неисправном состоянии.