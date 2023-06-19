Не вошли в десятку: опубликован топ регионов РФ по доходам населения

Татарстан не вошел в топ-10 регионов РФ по доходам населения за прошлый год

Татарстан не попал в ТОП-10 регионов по дохода в 2022 году, а оказался на 11-м месте, что стало известно из рейтинга, опубликованного "РИА Новости".

В исследовании говорится, что в Татарстане отношение медианных доходов жителей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 2,08. Доля же населения, которое живет за чертой бедности стала меньше на 1,2% - она снизилась до 5%.

Наиболее благополучные в материальном отношении реигоны РФ - Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округи и Москва. Помимо этого, в ТОП-10 вошли Магаданская область, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Московская и Мурманская области.

На последних местах Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.