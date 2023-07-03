Не попали даже в десятку: Татарстан по качеству дорог оказался за 19-м месте

Татарстан оказался на 19-м местре среди регионов по качеству дорог

Татарстан по результатам 2022 года оказался на 19-м месте в рейтинге российских регионов по качеству дорог, сообщает РИА "Новости". Доля автомобильных дорог как регионального, так и местного значения, которые отвечают нормативным требованиям, в республике составила 64,4%.

Как и всегда, возглавила рейтинг Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,6% региональных и местных дорог. В топ-5 вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия, где больше 80% региональных и местных дорог отвечают нормативным требованиям.

Эксперты также отмечают, что высокое качество дорог характерно для экономически развитых регионов. Татарстан занял 19 место. Его обогнали Белгородская область, Адыгея, Кемеровская, Тюменская и Московская области, Санкт-Петербург, Дагестан, Хабаровский край, Пензенская область, Севастополь, Ульяновская область, Башкортостан и Чукотка.