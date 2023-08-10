Нашли видео в интернете: в Казани бизнесмен получил штраф за дискредитацию армии РФ

В Казани бизнесмен оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

После проведения мониторинга сети интернет сотрудники полиции УМВД России по Казани выявили видеопубликацию, в которой местный житель дискредитировал проводимую ВС РФ специальную военную операцию на территории Украины.

Правоохранители установили личность правонарушителя и доставили его в территориальный отдел МВД, чтобы провести разбирательство по факту случившегося.

В отношении мужчины, который является местным предпринимателем, был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. На основании собранных полицейскими материалов, он был признан судом виновным. Теперь мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Казани, 7 августа, проходил суд по делу о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, в отношении местной блогерши Парвинаханы Абузаровой. Сама девушка вины не признала.