Направят почти 25 миллионов: в Казани оцифруют 457 дворов

В Казани оцифруют 457 дворов за 25 миллионов рублей

В Казани будет оцифрована территория дворов в соответствии с требованиями системы «Наш двор». Из бюджета города на эти цели будет выделено 24,9 миллиона рублей - соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Заказчиком, судя по документам, выступает МКУ «Управление информационных технологий и связи Казани».

В списке на оцифровку - 457 дворов. В задачи создания цифровой модели двора входит создание на основе инженерно-топографических планов в цифровой форме, съемки зеленых насаждений, съемки объектов благоустройства, оборудования детских спортивных площадок, МАФ векторной модели дворы и другое.

Напомним, что в Татарстане в этом году планируют благоустройство 961 двора на сумму в девять миллиардов рублей. Гражданами путем голосования были выбраны 200 объектов. Остальные же были включены в программу местными администрациями.