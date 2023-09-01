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· Полина Модестова

Направят почти 25 миллионов: в Казани оцифруют 457 дворов

В Казани оцифруют 457 дворов за 25 миллионов рублей
Направят почти 25 миллионов: в Казани оцифруют 457 дворов

Динара Сеферова

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В Казани будет оцифрована территория дворов в соответствии с требованиями системы «Наш двор». Из бюджета города на эти цели будет выделено 24,9 миллиона рублей - соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Заказчиком, судя по документам, выступает МКУ «Управление информационных технологий и связи Казани».

В списке на оцифровку - 457 дворов. В задачи создания цифровой модели двора входит создание на основе инженерно-топографических планов в цифровой форме, съемки зеленых насаждений, съемки объектов благоустройства, оборудования детских спортивных площадок, МАФ векторной модели дворы и другое.

Напомним, что в Татарстане в этом году планируют благоустройство 961 двора на сумму в девять миллиардов рублей. Гражданами путем голосования были выбраны 200 объектов. Остальные же были включены в программу местными администрациями.

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