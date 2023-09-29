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· Полина Модестова

Намерены обратиться в суд: в РТ расследуют дело об истязании троих дочерей матерью

В Татарстане расследуют дело об истязании троих детей матерью
Намерены обратиться в суд: в РТ расследуют дело об истязании троих дочерей матерью

pixabay

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Следственными органами Следственного комитета РФ по РТ расследуется уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Казани, которую подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» части 2 статьи 117 УК РФ об истязании и статьи 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии следствия, 26 сентября 2023 года подозреваемая находилась в квартире в состоянии алкогольного опьянения. В этот день она нанесла побои трем дочерям, возраст которых от восьми месяцев до двенадцати лет. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайство об избрании в отношении матери детей меры пресечения.

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