Найден 80-миллионный пассажир МУП «Метроэлектротранса» Казани

Метрополитен Казани установил новый исторический рекорд, обслужив 80-миллионного пассажира. Этим счастливчиком стал Игорь Купцов, который получил в подарок сертификат на 100 поездок в метро и памятный сувенир. Об этом сообщили представители МУП «Метроэлектротранс».



Достижение 80 миллионов пассажиров стало значимым рубежом для казанского метрополитена. По данным предприятия, на 31 декабря 2023 года этот показатель превысил 80,5 миллиона, что на 4% больше, чем в 2022 году. В течение года количество пассажиров увеличилось на 11% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году казанский метрополитен перевез 77 миллионов 161 тысячу 910 человек, что является рекордным числом за последние годы.



В условиях увеличенного пассажиропотока компания значительно улучшила качество обслуживания. В часы пик на линиях работают уже 11 поездов, что позволило сократить интервал движения до пяти минут, а в будущем планируется дополнительно увеличить количество составов.



Также МУП «Метроэлектротранс»активно работает над улучшением безопасности и экологической устойчивости, внедряя энергоэффективные технологии в новые поезда и обновления существующего парка.