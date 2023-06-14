На воде будет 30 экспонатов: в Казани пройдет фестиваль яхт

На фестивале яхт в Казани представят порядка 30 лодок отечественного производства

В Казани пройдет выставка яхт и катеров на воде Kazan Yachting Festival – 2023, в которой будут принимать участие производители из Татарстана и других, соседних, регионов.

На воде окажется около 25-30 новых катеров и яхт, которые представят отечественные производители. Директор выставки Дмитрий Макров отметил, что среди экспонатов будет и обновленный катер компании SEARENE yachts, который производят в Чистополе.

Такие фестивали ранее проходили в Москве, Самаре и Владивостоке. Они показали, что участникам выставки действительно есть, что показать. Тем более, сейчас продолжает расти интерес людей к путешествию на яхтах, к водному туризму. Выставка будет работать в яхт-клубе "Локомотив" 7 и 8 июля.