Вечером в Казани пожарные расчёты ГУ МЧС России по Татарстану дважды выезжали на тушение автомобилей.



Первое возгорание случилось на улице Привокзальной, где в движении загорелся автомобиль "ВАЗ-2114". Огонь быстро охватил транспортное средство, но пожарные оперативно справились с ситуацией.



Второй случай был зафиксирован на улице Меридианной. Там во время движения воспламенился автомобиль "Лада Ларгус". Огонь также удалось быстро потушить благодаря оперативной работе спасателей.



По предварительным данным, причиной обоих инцидентов стала неисправность систем или механизмов автомобилей. К счастью, никто не пострадал, однако оба инцидента привлекли внимание горожан.



ГУ МЧС России по Татарстану обращает внимание водителей на важность регулярного технического осмотра транспортных средств. Специалисты рекомендуют держать в автомобиле исправный огнетушитель объёмом не менее пяти литров, который может оказаться решающим в экстренной ситуации.