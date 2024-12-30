На саммите БРИКС в Казани найден главный тезис 2024 года

Александр Яковенко, заместитель генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня», заявил, что саммит БРИКС в Казани стал не только ключевым событием 2024 года, но и важной вехой в переосмыслении мировых подходов к международным отношениям. По его словам, этот год ознаменовался пересмотром устаревших моделей глобального взаимодействия, что особенно актуально на фоне глобальных вызовов и смещения центров влияния.



Яковенко подчеркнул, что современная система международных отношений должна быть адаптивной, учитывающей новые реалии, такие как усиление роли развивающихся стран и смена экономических лидеров. Он отметил, что итоги саммита зададут направление для международной политики до 2030 года.



Важным моментом обсуждений стало реформирование существующих глобальных институтов, которые, по мнению эксперта, не всегда соответствуют современным вызовам. Он указал, что новые механизмы должны обеспечивать равноправное участие всех стран, а не только доминирующих держав. Особое внимание было уделено созданию инструментов, которые позволят минимизировать влияние экономических кризисов и геополитических конфликтов.



Эксперт также указал на значимость смены элит в западных странах, которые на протяжении последних десятилетий определяли правила мировой политики.



Саммит в Казани также стал площадкой для обсуждения экономических инициатив. Среди них — укрепление экономической интеграции внутри БРИКС, инвестиции в крупные инфраструктурные проекты и создание механизмов поддержки национальных валют. Эти шаги помогут странам-участницам снизить зависимость от доллара США и других мировых валют, укрепляя финансовую независимость. Обсуждались совместные программы в области науки, образования и здравоохранения.



БРИКС становится важным центром силы, способным оказывать влияние на формирование будущего мирового порядка.