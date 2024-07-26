На Горьковском шоссе 27 июля установят 1 из 5 надземных пешеходных переходов
Мэрия Казани/Марат Мугинов
27 июля ночью на перекрестке улиц Кулахметова, Фрунзе и Болотникова начнут организовать 1 из 5 надземных переходов.
Председатель комитета внешнего благоустройства рассказал,что за 4 часа, с полуночи до 4:00, специалистам нужно будет провести работы.На этот период движения любого транспорта будет ограничено.
В настоящее время рабочие готовят пролетные строения.
Напомним,все необходимые работы начнут проводиться в 3 этапа, по этой причине, проезжую часть перекроют ночью 27, 28 и 29 июля 2024 года. Проехать не получится:
Около дома №13 на улице Фрунзе
В районе строения №13а на улице Болотникова
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