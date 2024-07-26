На Горьковском шоссе 27 июля установят 1 из 5 надземных пешеходных переходов

27 июля ночью на перекрестке улиц Кулахметова, Фрунзе и Болотникова начнут организовать 1 из 5 надземных переходов.

Председатель комитета внешнего благоустройства рассказал,что за 4 часа, с полуночи до 4:00, специалистам нужно будет провести работы.На этот период движения любого транспорта будет ограничено.

В настоящее время рабочие готовят пролетные строения.

Напомним,все необходимые работы начнут проводиться в 3 этапа, по этой причине, проезжую часть перекроют ночью 27, 28 и 29 июля 2024 года. Проехать не получится:

Около дома №13 на улице Фрунзе

В районе строения №13а на улице Болотникова