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· 16+ · Алина Алмакаева

На Голубых озерах появились новые места для купания

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В столице Татарстана на голубых озерах появились уникальные места для купания — купели, которые представляют собой безопасные и экологически чистые зоны для погружения в воду. Эти оборудованные зоны расположены на Малом Голубом, Больших Голубом и Проточном озерах, где вода не имеет прямого контакта с Казанкой, сохраняя свои природные свойства. Размещение купелей было тщательно согласовано с экологами и представителями научных учреждений, что гарантирует минимальное воздействие на экосистему озер.

Это инновационное решение предоставляет возможность любителям закаливания наслаждаться купанием в безопасной среде, не нарушая природу. Зоны купания будут доступны летом с 5:00 до 22:00 и зимой с 8:00 до 18:00, обеспечивая комфорт и безопасность посетителям в любое время года. Это инициатива, которая способствует развитию экологического туризма и сохранению природных ресурсов региона.

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