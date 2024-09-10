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На факеле «Казаньоргсинтеза» появился краснокнижный сокол-балобан

Об этом рассказали в телеграме самой организации

СИБУР Казань - Казаньоргсинтез

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В Казани на территории «Казаньоргсинтеза» теперь можно увидеть изображение сокола-балобана, который занесен в Красную книгу. Об этом рассказали в телеграме самой организации.

Образ красно-синего сокола только украсил факел завода поликарбонатов. Известно, что это 3-1 промообъект в компании, на котором есть мурал. Также там есть тюльпаны, кот из Казани и стихи татарстанского поэта Габдуллы Тукая.

Названы еще одни самые высокооплачиваемые вакансии в Казани. Во время исследования были исследованы 117 тысяч вакансий в огромных городах России, в том числе в Казани. Об этом говорится в сервисе Superjob.

Кроме того, есть еще список самых высокооплачиваемых профессий в Республике Татарстане. По информации "Авито Работы", в Республике Татарстан уровень безработицы - 1,9%, а средняя заработная плата в регионе составляет около 66 тысяч рублей.

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