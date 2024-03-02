На «Черном озере» закрыли каток

Временная остановка работы катка в казанском парке "Черное озеро" была объявлена дирекцией парков и скверов города. Всё из-за потепления. Тем не менее, представители дирекции уточнили, что как только температура воздуха снова снизится, каток будет возобновлять свою работу.

В настоящее время сотрудники парка просят горожан не выходить на лед, так как это представляет опасность получения травм. Стоит напомнить, что начало зимнего сезона для катка оказалось неудачным. Подготовительные работы были начаты 9 декабря, но из-за теплой погоды на льду образовались лужи. Кроме того, каток неоднократно закрывался из-за обильных снегопадов.