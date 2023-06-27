Можно выбрать комфортные темп: в Казани впервые пройдет беговая экскурсия

В Казани 2 июля впервые пройдет культурно-спортивный забег в формате экскурсии

В Казани 2 июля будут проводить РУТС - культурно-спортивный проект, в котором принять участие может вся семья. В формате беговой экскурсии 500 человек отправятся на пробежку в центре города.

РУТС - серия городский трейлов по всей стране. В отличие от классических забегов, идея проекта не в том, чтобы соревноваться на скорость, а в знакомстве с городом в беговом формате. Маршрут проходит не только по тротуарам, но также и паркам, лестницам города, а иногда и через здания и общественные пространства.

Организаторы при составлении маршрута выбирают наиболее знаковые и интересные достопримечательности. Для участников записывают специальный аудиогид, который сопровождает бегунов весь маршрут.

Участники могут сами выбрать дистанцию - в 5 или 10 километров. Специальная физическая подготовка не нужна- расстояние можно преодолеть в любом комфортном темпе и даже шагом.