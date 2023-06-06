Можно стать донором: в Казани ждут желающих помочь генетического близнецу

Жители Казани могут пополнить ряды потенциальных доноров костного мозга

В торговом центре Казани все желающие смогут вступить в регистр доноров костного мозга, чтобы в будущем иметь возможность спасти жизнь генетического близнеца. Акция пройдет в столице республики 17 июня.

Для того, чтобы пополнить ряды доноров, необходимо сдать буккальный тест - мазок из полости рта. Для этого с момента последней чистки зубов, питья и приема пищи должно пройти достаточно времени - не меньше часа. В регистр смогут вступить все желающие, у кого нет хронических заболеваний. Для этого при себе должен быть паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Представители фонда Национального регистра доноров костного мозга будут ждать будущих доноров с 12 до 15 часов на проспекте Победы, 141 - второй этаж вкусного бульвара, напротив модной галереи.