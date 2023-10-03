Новости Казани
· Полина Модестова

Можно сравнить с небольшим городком: в Казани открылся еще один пункт выдачи горячего питания

В жилом массиве Казани Аметьево открылся пункт выдачи горячего питания
Можно сравнить с небольшим городком: в Казани открылся еще один пункт выдачи горячего питания

ПроГород

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В казанском жилом массиве Аметьево начал работать пункт выдачи горячего питания, где теперь ежедневно (кроме воскресенья) смогут обедать бездомные и малоимущие. Горячую еду в пункт будут доставлять сотрудники компании «Итле китчен». На их средства и был построен павильон. Точка питания расположена по адресу Дачная, 3а.

Всего в Татарстане работают 16 пунктов выдачи горячего питания, из которых семь расположены в Казани. Павильоны можно найти на Бурхана Шахиди, 26, Симонова, 3, Авангардная, 95, Гудованцева, 6, Липатова, 66, Фучика, 52 и теперь также Дачной, 3а.

В сутки жители РТ получают около двух тысяч порций еды, а в месяц - около 60 тысяч, что можно сравнить с питанием жителей небольшого города. В каждый павильон каждый день доставляют до 300 порций еды. Готовят ее городские кафе.

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