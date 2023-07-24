«Можно будет загрузить фото своего идеала»: студентка из Казани создает аналог Tinder

Студентка из Казани разрабатывает аналог Tinder

Студентка Институт информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Диляра Кашапова занимается разработкой приложения для знакомств Murror, которое будет похоже на Tinder, но, в то же время, оно отличается алгоритмом поиска, сообщает пресс-служба КФУ.

Девушка, представив свой проект, стала одной из победительниц третьей очереди конкурса «Студенческого стартапа». На данный момент уже готов рабочий MVP проекта, команда работает над улучшением алгоритмов, которые будут использовать в приложении. Деньги, которые были выиграны в конкурсе, девушка хочет потратить на продвижение проекта и оплату труда специалистов по улучшению приложения.

Как рассказала студентка, идея - создать приложение, которое позволит искать пару по «индивидуальным запросам». Можно будет даже загружать фотографию своего идеала. Авторы считают, что приложение станет доступно до конца 2023 года, но пока только на Android.