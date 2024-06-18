Момент ДТП, в котором у авто 18 июня срезало крышу, попал на видео в Казани

Дорожное происшествие случилось 18 июня 2024 года, примерно в 4 утра около жилищного комплекса «Солнечный город».

Все произошло на ул. Баки Урманче возле ЖК «Солнечный город» в Казани.

На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, как тёмный автомобиль на большой скорости движется по трассе. Однако водитель не успевает затормозить и въезжает в большегруз, который ехал впереди.

В итоге, машина получает серьезные повреждения. У автомобиля буквально срезало верх. Сведений о потерпевших пока нет.

Ранее мы писали о том, что отца, который избил в Казани сына-эпилептика, арестовали на 48 часов.