Момент ДТП, в котором у авто 18 июня срезало крышу, попал на видео в Казани
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Дорожное происшествие случилось 18 июня 2024 года, примерно в 4 утра около жилищного комплекса «Солнечный город».
Все произошло на ул. Баки Урманче возле ЖК «Солнечный город» в Казани.
На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, как тёмный автомобиль на большой скорости движется по трассе. Однако водитель не успевает затормозить и въезжает в большегруз, который ехал впереди.
В итоге, машина получает серьезные повреждения. У автомобиля буквально срезало верх. Сведений о потерпевших пока нет.
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