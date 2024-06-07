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«Миссис Россия Мира» стала мать 2 детей и бодибилдер из Казани Динара Саляхова

Ранее победительница профессионально занималась бальными танцами

Источник: salyakhovadinara/ instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

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«Миссис Россия Мира» стала 33-летняя многодетная мама и бодибилдер из Казани Динара Саляхова. Женщина конкурировала с 120 участницами из разных регионов РФ. Далее она будет представлять РФ на конкурсе «Миссис Мира».

Ранее победительница профессионально занималась бальными танцами, а через некоторое время стала бодибилдером.

Всего девушкам нужно было пройти 4 этапа конкурса: выход в национальных костюмах, в купальниках, в нежных платьях с ленточками и в вечернем наряде.

Уроженка Казани заявила, что участие в конкурсе обошелся для нее очень дорого. Только один из ее образов изготавливали в Татарстане, ОАЭ и в Турции.

Ранее мы писали о том, что студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка.

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