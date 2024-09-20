Милорад Додик приедет на саммит БРИКС в Казани

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил, что планирует участвовать в саммите БРИКС, который состоится в региональной столице Татарстана, пишет издание РИА Новости

Додик отметил, что он приедет в республику уже 20 октября 2024 года.

По словам главы государства, ситуация в мире сейчас требует ответа, так как она совершенно не отвечает ценностям союза. Он отметил, что очень гордится тем, что его пригласили на саммит.

Напомним, саммит будет проведет в Казани уже с 22 по 24 октября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что во время саммита БРИКС реку Казанку закроют для судов.

Такое распоряжение подписал Борис Ташимов, и. о. руководителя агентства морского и речного транспорта. Помимо этого, ограничение коснутся маломерных судов. Об этом сообщила Регина Гаязова, временно и. о. замруководителя ГУ МЧС РФ по РТ.