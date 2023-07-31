Мастер-классы, лектории, встречи: в Казани пройдет фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья

Стала известна программа проводимого в Казани фестиваля «Итиль» на 2023 год

В парке имени Горького в Казани 12 августа пройдет третий фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Данное событие станет площадкой для культурного диалога и обмена опытом между соседями-регионами.

В программе планируют познакомить всех присутствующих с современной музыкой народов Поволжья. Пройдут детские мастер-классы, дегустация национальных блюд, продажа изделий ручной работы, а также выставка традиционных орнаментов.

Впервые пройдет открытый лекторий, на котором проведут разные встречи и дискуссии. Посетителей также ждет спецпоказ фильма татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая «Микулай».