Мастер-классы, лектории, встречи: в Казани пройдет фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья
В парке имени Горького в Казани 12 августа пройдет третий фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Данное событие станет площадкой для культурного диалога и обмена опытом между соседями-регионами.
В программе планируют познакомить всех присутствующих с современной музыкой народов Поволжья. Пройдут детские мастер-классы, дегустация национальных блюд, продажа изделий ручной работы, а также выставка традиционных орнаментов.
Впервые пройдет открытый лекторий, на котором проведут разные встречи и дискуссии. Посетителей также ждет спецпоказ фильма татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая «Микулай».