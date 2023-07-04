Мастер-классы, диджей-сеты и пикники: в Казани пройдет фестиваль "Гриль-Морожка"

В Казани пройдет фестиваль «Гриль-Морожка» в парке Горького с мастер-классами и музыкой

В парке Горького в Казани пройдет фестиваль "Гриль-Морожка". В мэрии города отметили, что праздник будет наполнен обилием вкусов - от необычных десертов до ароматных стейков. Проведут и развлекательную программу.

Гости фестиваля смогут посмотреть выступления артистов, послушать диджей-сеты. Гостей ждут фотозоны, интерактивные и детские площадки, а также мастер-классы. Устроить пикник можно будет в зоне отдыха. Подробная программа, а также информация об участникам фестиваля появится позднее.

Сейчас известно, что "Гриль-Морожка" пройдет 8 и 9 июля на зеленом поле парка Горького с 12 утра до 21 вечера. Мероприятие объединило парковые фестивали мороженного и "Гриль-фест". В этом году они впервые пройдут совместно.