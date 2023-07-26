Новости Казани
· Полина Модестова

Лежит у одного из подъездов: в Казани на доме «Миру – мир» снесли украшающую его лепнину

В Казани демонтируют 70-летнюю лепнину дома «Миру — Мир» из-за угрозы ее обвала
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В Казани на доме «Миру - мир» на Большой Красной, 29 были снесены декоративные элементы, которые располагались на карнизном свесе. На данный момент в здании проводится капитальные ремонт, сообщает «БИЗНЕС Online», получив информацию от читателей. Позже она была подтверждена в комитете ЖКХ исполкома города. Специалисты отметили, что на здании появится аналогичный декор, который будет выполнен из современных материалов.

Напомним, что сейчас на доме 182 декоративных бетонных элемента. В марте этого года один из них рухнул на пешеходный тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших, однако специалисты сразу же приступили к обследованию, которое показало, что лепнина находится в неудовлетворительном состоянии - они представляют опасность для пешеходов Помимо этого, отметим, что здание не является объектом культурного наследия.

Рабочими был проведен демонтаж декоративной лепнины, а после ее планируют передать на хранение в управляющую компании. Сейчас куски лепнины лежат отдельно от другого мусора, но возле одного из подъездов, а один и вовсе подпирает дверь.

Как сообщила помощник президента РТ Олеся Балтусова, решения о замене декоративных элементов пока что нет, так как на реставрацию нужны дополнительные средства. Сейчас рабочие снимают аварийный декор. Как оказалось, вес одного элемента - 25 килограммов. В комитете ЖКХ рассказали, что на новую лепнину будет запрошено у минстроя РТ 4,5 миллиона рублей.

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