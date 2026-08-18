Новости Казани

«Лада Ларгус» загорелась на парковке «Казань Экспо»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

На парковке «Казань Экспо» вспыхнула «Лада Ларгус» — причём прямо на ходу. Пламя быстро охватило автомобиль, дым был виден издалека. Прибывшие пожарные потушили открытое горение на площади 10 квадратных метров. В региональном МЧС «Татар-информу» подтвердили: пострадавших нет.

Видео инцидента уже разошлось по городским пабликам. На кадрах — сильное пламя и клубы чёрного дыма, поднимающиеся над парковкой.

Любопытно, что это не первый пожар на парковках Казани. Ранее «Татар-информ» писал о возгорании Tesla у «Корстона» — то происшествие также попало на видео.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Новости России

день назад

Владельцы Samsung и Xiaomi чаще других подключают ускорение мобильного интернета

как уничтожают борщевик

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

установка столешницы из искусственного камня в Санкт-Петербурге

Не у нас

10 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

17 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Кулинария

час назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Новости России

7 часов назад

С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

Технологии

час назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»

Технологии

3 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Кулинария

3 часа назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру
МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьб...
Новости России
5 дней назад

МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьбе со стереотипами