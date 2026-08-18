«Лада Ларгус» загорелась на парковке «Казань Экспо»

На парковке «Казань Экспо» вспыхнула «Лада Ларгус» — причём прямо на ходу. Пламя быстро охватило автомобиль, дым был виден издалека. Прибывшие пожарные потушили открытое горение на площади 10 квадратных метров. В региональном МЧС «Татар-информу» подтвердили: пострадавших нет.

Видео инцидента уже разошлось по городским пабликам. На кадрах — сильное пламя и клубы чёрного дыма, поднимающиеся над парковкой.

Любопытно, что это не первый пожар на парковках Казани. Ранее «Татар-информ» писал о возгорании Tesla у «Корстона» — то происшествие также попало на видео.