Экономика

В Татарстане продлят налоговые льготы для СНТ до 2028 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане поддержали продление налоговых льг...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Комитет Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам поддержал законопроект о продлении налоговых льгот для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) до 1 января 2028 года. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова.

Согласно законопроекту, СНТ и другие некоммерческие организации будут освобождены от уплаты налога на имущество общего пользования. Также до 2028 года сохраняется льготная ставка 4,55% для организаций, использующих объекты социально-культурной сферы в здравоохранении, физкультуре и спорте, за исключением бюджетных учреждений.

Кроме того, до 1 января 2032 года предлагается продлить льготную ставку для газоснабжающих организаций в отношении газопроводов, построенных по программе догазификации. Для остальных объектов газораспределительной сети на 2027–2031 годы вводится льгота: налог составит 72,73% от исчисленной суммы.

«Эти льготы социальные и касаются непосредственно населения нашей республики», — отметил председатель комитета Леонид Якунин.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Пенсия для женщин в России меняется по правилам: возраст, стаж и важные нюансы, о которых нужно знать

Гид по Казани

7 часов назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

как избавиться от сорняков

Гороскопы

день назад

Четыре знака зодиака окажутся в особом положении: судьба готовит им полосу везения до конца июля

Новости Татарстана

день назад

В Чистополе ликвидируют последствия стихии

нотариальное заверение подписи физического лица в Москве

Гороскопы

12 часов назад

Редкий астрологический момент уже близко: пять знаков зодиака вступят в период больших перемен

Наука

день назад

Учёные нашли след гигантского кенгуру, жившего 6000 лет назад

Новости России

20 часов назад

«Ветеран труда» дает важные льготы в 2026 году: как оформить звание без ошибок и отказов

Наука

день назад

Ученые НГТУ создали гель для хранения ценных бактерий без заморозки
Лонгриды
3 часа назад

«Казань – мое место силы»: телеведущая Камиля Харисова о карьере, участии в новом сезоне «Большого куша» и творческих амбициях

Камиля Харисова – телеведущая «Матч ТВ», экс-ве...

Новости России

30 минут назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

Интересное в Казани

день назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

Технологии

час назад

Инсайдер раскрыл характеристики Honor Robot Phone с роборукой

Новости Казани

час назад

Крестный ход и концерт пройдут в Казани в День явления Казанской иконы
Алексей Клонцак назначен замминистра цифрового ...
Новости Татарстана
3 часа назад

Алексей Клонцак назначен замминистра цифрового развития Татарстана

Технологии

час назад

OpenAI наняла более 400 бывших сотрудников Apple

Технологии

2 часа назад

Tecno представила планшет Megapad 2 для детей с платформой LearnUP

Польза

2 часа назад

Пырей из врага превратился в помощника: дачный рецепт, который используют опытные огородники
Экспедиция «Северный полюс-42» завершила исслед...
Технологии
3 часа назад

Экспедиция «Северный полюс-42» завершила исследования в Арктике