В Татарстане продлят налоговые льготы для СНТ до 2028 года

Комитет Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам поддержал законопроект о продлении налоговых льгот для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) до 1 января 2028 года. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова.

Согласно законопроекту, СНТ и другие некоммерческие организации будут освобождены от уплаты налога на имущество общего пользования. Также до 2028 года сохраняется льготная ставка 4,55% для организаций, использующих объекты социально-культурной сферы в здравоохранении, физкультуре и спорте, за исключением бюджетных учреждений.

Кроме того, до 1 января 2032 года предлагается продлить льготную ставку для газоснабжающих организаций в отношении газопроводов, построенных по программе догазификации. Для остальных объектов газораспределительной сети на 2027–2031 годы вводится льгота: налог составит 72,73% от исчисленной суммы.

«Эти льготы социальные и касаются непосредственно населения нашей республики», — отметил председатель комитета Леонид Якунин.