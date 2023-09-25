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· Полина Модестова

Контроль будет продолжен: глава Казани заявил о решении проблемы обманутых дольщиков

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о решении проблемы обманутых дольщиков
Контроль будет продолжен: глава Казани заявил о решении проблемы обманутых дольщиков

Даниил Мурзов

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В Казани за 15 лет восстановлены права 16 тысяч дольщиков 108 проблемных домов. В 2022 году такого же удалось добиться для 319 покупателей квартир в жилых комплексах «Мелодия», «Поклонение», «Жардин». На прошлой же неделе началась процедура передачи ключей от квартир в компенсационном доме на улице Р. Гареева, построенном для дольщиков ЖК «Золотая середина». Глава Казани Ильсур Метшин заявил на деловом понедельнике, что на сегодняшний день проблема обманутых дольщиков в городе решена.

Права дольщиков были восстановлены благодаря поддержке главы РТ Рустама Минниханова и федерального центра. Контроль строительства долевых объектов будет продолжен, отметил градоначальник.

«Проблема обманутых дольщиков в Казани решена. Но с нашей стороны контроль будет продолжен. Федеральное законодательство наделило муниципалитеты полномочием осуществлять профилактические мероприятия, и я прошу делать это на системной основе. Проводить плановые выезды на строящиеся объекты», – поручил Мэр столицы РТ.

Один из последних, чья проблема решилась - дольщики дома №3 ЖК «Золотая середина», их квартиры не были предусмотрены окончательным проектом. Начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов на прошлой неделе дольщикам стали передавать ключи от квартир в компенсационном доме по Рауиса Гареева.

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