Новости Казани
· Полина Модестова

Коноплей засеют 2 тысячи гектаров: в Татарстане запустят первый в России завод по переработке технической конопли

В Татарстане в 2023 году запустят первый в России завод по переработке технической конопли
Подписаться в Telegram

В этом году в Татарстане планируют запустить первый в стране завод по переработке технической конопли, сообщает "РБК-Татарстан".

В планах, данный завод займется производством кормовых добавок и корма с использованием конопли. Предприятия запустят в Бугульме.

В этом году технической коноплей было засеяно около 150 гектаров земли на границе Нижнекамского и Заинского районов Татарстана. Через год ее количество планируют увеличить до двух тысяч гектаров

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

«Вам тут не рады, не надо сюда ехать!»: крик души казанца, узнавшего, что летом к нам приедет более 4 миллиона туристов

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

травить тараканов магазин

Лонгриды

день назад

"Черные" ритуальщики в охоте за легким заработком: подноготная похоронной сферы в Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

перетяжка дверей в квартире цена в Москве

Лонгриды

день назад

"Две тонны баурсака и заплывы на китайских лодках": как в Казани прошло празднование Поднебесного и традиционного Сабантуя

Новости Казани

день назад

28 июня станет нерабочим днем: срочное заявление

Новости Казани

21 час назад

Лежал посреди улицы в крови: в центре Казани обнаружили 17-летнего школьника

Новости Казани

день назад

Отдохнем на день больше: в Татарстане напомнили о дополнительном выходном на этой неделе

Новости Казани

36 минут назад

Официально не сообщалось: в Казань прилетел самолет спецназначения
Лонгриды
17 часов назад

Острая ревматическая лихорадка и поражение почек: в Татарстане в 4 раза выросла заболеваемость скарлатиной

Острая ревматическая лихорадка и поражение почек: в Татарстане в 4 раза выросла заболеваемость скарлатиной

Новости Казани

6 минут назад

Недовольство граждан и грунтовые воды: в парке "Кырлай" могут сделать сквер 1100-летия принятия ислама

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

Новости Казани

21 минуту назад

Коноплей засеют 2 тысячи гектаров: в Татарстане запустят первый в России завод по переработке технической конопли

Новости Казани

12 часов назад

Ограничат почти на месяц: в Казани перекроют участок улицы из-за переустройства сетей
"Пусть принесет в ваши дома и семьи тепло и радость": Ильсур Метшин поздравил казанцев с курбан-байрамом
Новости Казани
минуту назад

"Пусть принесет в ваши дома и семьи тепло и радость": Ильсур Метшин поздравил казанцев с курбан-байрамом

Новости Казани

14 часов назад

Перекроют на четыре дня: в Казани ограничат движение автомобилей из-за строительства тепловых сетей

Новости Казани

15 часов назад

Проведут плановые ремонтные работы: в Казани два дня не будут работать программы радио и ТВ

Новости Казани

16 часов назад

"Люська, Вовка... история ребят из двора дома №12": в сквере Казани сегодня покажут спектакль
Найди свое моёженое! Казанцы дегустируют топ-20 необычных мороженых, которые стоит попробовать хотя бы раз
Интересное в Казани
4 дня назад

Найди свое моёженое! Казанцы дегустируют топ-20 необычных мороженых, которые стоит попробовать хотя бы раз