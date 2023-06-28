Коноплей засеют 2 тысячи гектаров: в Татарстане запустят первый в России завод по переработке технической конопли

В Татарстане в 2023 году запустят первый в России завод по переработке технической конопли

В этом году в Татарстане планируют запустить первый в стране завод по переработке технической конопли, сообщает "РБК-Татарстан".

В планах, данный завод займется производством кормовых добавок и корма с использованием конопли. Предприятия запустят в Бугульме.

В этом году технической коноплей было засеяно около 150 гектаров земли на границе Нижнекамского и Заинского районов Татарстана. Через год ее количество планируют увеличить до двух тысяч гектаров