Компаний уже не существует: в Казани ищут решение проблеме износа крышных котельных

В Казани ищут решение проблемы износа крышных котельных

В Казани из-за экономии застройщиков в 90-е годы сейчас появляются проблемы у 27 домов, в которых проживают 7,2 тысячи жителей, которые получают тепло от котельных на крыше, сообщил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин на утреннем совещании в мэрии Казани.

Он отметил, что идея автономного отопления в доме привлекательна, однако она сталкивается с проблемой износа и отсутствия запчастей. Застройщики, ради удешевления строительства, использовали оборудование малоизвестных компаний из Румынии, Венгрии, Украины, многих из которых на сегодняшний день даже не существует.

Гиниятуллин предложил два варианта решения сложившейся проблемы:

заменить оборудование на аналогичное отечественное;

переключить к централизованной системе теплоснабжения.

При этом, он отмечает, что это достаточные дорогие процедуры и средств в домах на проведение таких работ, как правило, нет. Он заявил, что эту задачу необходимо продумать и найти решение, а также источник финансирования.