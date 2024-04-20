Казанский УНИКС сыграет в ¼ финала Единой лиги ВТБ с «Самарой»
Сегодня в заключительном матче плей-ин турнира Единой лиги ВТБ «Самара» одержала победу над командой МБА со счетом 85:77.
Благодаря этому успеху «Самара» заняла 8-е место в рейтинге. В 1⁄4 финала команда встретится с УНИКСом, который недавно стал победителем регулярного чемпионата.
Серия продлится до трех побед одной из команд. При необходимости, четвертая игра запланирована на 30 апреля, а пятая — на 3 мая.
В течение сезона УНИКС и «Самара» встречались дважды. В ноябре казанцы уступили со счетом 93:104, а в декабре одержали победу 81:61.
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