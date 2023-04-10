"Казанский стрелок" Галявиев не хочет в тюрьму, его защита просит отправить его на лечение

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175, заявил, что не хочет в тюрьму перед пожизненным сроком в колонии, а потому просит в тюрьму его не отправлять. Защита "казанского стрелка" пошла еще дальше и просит суд освободить подзащитного ввиду наличия у него шизофрении.

Вместо срока за убийство 9 человек и ранение более 23 человек, по мнению адвоката, Галявиев должен быть отправлен на принудительное лечение.

"Полагаю, что Галявиев, страдающий хроническим психическим расстройством - параноидной шизофренией, подлежит освобождению от уголовной ответственности, с применением принудительных мер медицинского характера", –заявил адвокат в суде.

Ранее институт Сербского признал Галявиева невменяемым, но СКР настаивал на повторном исследовании состоянии психики стрелка. Вторая экспертиза в Петербурге доказала его вменяемость.

За массовое убийство Ильназу Галявиеву грозит пожизненное заключение.

