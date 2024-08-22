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Казанский футбольный клуб «Сокол» вылетел из Кубка России

Клуб делал ставку на Кубок России

pixabay

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Футбольный клуб «Сокол» из Казани завершил свое выступление в Кубке РФ на месте 1/128 финала Пути регионов. Не так давно игроки уступили в Кирове «Динамо» и вышли со счетом 2:3. Ближе к перерыву татарстанский клуб получил 2 очка благодаря дублю Яковлева, вот только уже не впервые на этом сезона 2-ые таймы игроки Казани проваливают.

Клуб делал ставку на Кубок России, потому что соревноваться за что-то серьезное в чемпионате в текущем сезоне становится сложно.

Ранее мы писали о том, что до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина дошла информация о смерти 30-летнего казанца от капельницы.

Специалисту доложат о результатах расследовании дела после оказания услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

Напомним, не так давно стало известно, что в городе 30-летний мужчина скончался после того, как медик поставила ему и его супруге капельницу от похмелья, вместо витаминного раствора.

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