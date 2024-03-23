Казанцы на следующей неделе смогут сдать вторсырье на переработку

В ближайшие дни жители города Казань смогут сдать вторсырье на переработку. В понедельник, 30 марта, активисты проекта «Фракция» организуют мобильный пункт на парковке торгового центра по адресу ул. Мусина, 33/46. С 12:00 до 13:00 все желающие смогут принести вторичные материалы для утилизации.

Еще один день сбора вторсырья состоится во вторник, 31 марта. В этот раз организацией акции займется движение «Экологично». Мобильный пункт сбора будет расположен на парковке под мостом «Миллениум», рядом с экстрим-парком «Урам». С 10:00 до 12:00 все желающие смогут не только сдать вторичные материалы, но и привезти ненужную одежду.