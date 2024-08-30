Казанцам пообещали открыть парк аттракционов

В Казани состоялось награждение выдающихся горожан, на котором было подтверждено, что детский парк аттракционов будет построен. Генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин, выступая во время мероприятия, объявил о планах по созданию нового объекта. Парк будет находиться между парком Победы и торговым центром «Парк Хаус».

Сорокин заверил присутствующих, что в будущем Казань получит новый детский парк, подчеркивая, что это поможет изменить имеющееся на месте болото. Напомним, что к концу мая 2024 года строительство парка еще не началось, так как документация находилась на этапе согласования и получения необходимых разрешений. Как сообщает пресс-служба АО «Связьинвестнефтехим», работы начнутся после завершения всех формальностей с документами. Площадь участка для нового парка составит 12,5 гектара.