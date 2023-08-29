Новости Казани
· Полина Модестова

Казань занимает первое место: в Ратуше обсудили вопрос строительства соцобъектов в городе

В Ратуше подняли вопрос строительства социальной инфраструктуры в Казани
Казань занимает первое место: в Ратуше обсудили вопрос строительства соцобъектов в городе

Екатерина Кузьминых

Подписаться в Telegram

В Ратуше накануне, обсудили вопросы строительства социальной инфраструктуры в Казани. Открыл совещание Илдус Нафиков, прокурор Татарстана, который отметил, что в Казани активно ведется застройка многоквартирными и индивидуальными жилыми домами, но строительство социальных объектов идет более медленными темпами. Он заявил, что наиболее острым остается вопрос нехватки дошкольных и общеобразовательных учреждений. Лишь в 2021-2022 года с учетом объема вводимого в эксплуатацию жилья дефицит мест в школах составил почти 12 тысяч. В детских садах - около шести тысяч.

Как отметил Ильсур Метшин, федеральным правительство поставлена задача до 2030 года построить в России 1 млрд кв.м жилья. Напомним, что за последние 15 лет Казани среди городов-миллионников по вводу жилья занимает 5-6 места. А вот по количеству созданных мест в детских садах и школах - первое место.

Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Анастасия Латыпова выделила несколько проблем. К примеру, федеральное законодательство не увязывает напрямую строительство жилья с наличием социальных объектов, что означает, что муниципальные власти не моут отказать застройщику в выдаче разрешения лишь на том основании, что на территории не предусмотрено достаточно школ и детских садов. Помимо этого, федеральное законодательство не позволяет изымать земельные участие под строительство соцобъектов, что было бы актуально для районов со сложившейся застройкой.

Еще одна проблема - поселки. В 1998 году в границы Казани включили 14 поселков, а в 2007 году - еще семь, где земельные участки уже были распределены между частниками. В результате там почти нет мест для полноценных дорог и школы.

Выделил две основные причины основания в вопросе строительства соцобъектов Илья Вольфсон, депутат Госдумы России: нет подходящих земельных участков и нехватка средств. Были осуждены возможные варианты решения проблем. В завершении совещание отдельные предложения было поручено детально проработать для внесения на рассмотрение федеральному законодателю.

Следующая новость ↓

Популярное

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
5 часов назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Новости Татарстана

день назад

Адская жара: Гидрометцентр рассказал, какую погоду ждать в начале сентября

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

служба уничтожение клещей

Новости Казани

час назад

Были вынуждены немедленно отпустить: в Казани мировой судья стрелял в отделе полиции

Новости Татарстана

3 часа назад

Бабьему лету быть: стало известно, какую погоду стоит ждать жителям Казани в начале осени

ремонт холодильников шарп в москве в Москве

Новости Казани

день назад

Было получено положительное заключение: в Казани построят съезд с проспекта Победы на Оренбургский тракт

Новости Татарстана

день назад

Привез полный медальный комплект: спортсмен Набережных Челнов стал чемпионом мира по тхэквондо

Новости Татарстана

день назад

Сумасшедший рост цен: бензин подорожал в цене на 24,2%. Дальше будет хуже

Новости Татарстана

день назад

Лежал так четыре часа: в Челнах мужчина скончался посреди улицы
Лонгриды
день назад

Встретить медведя, пролезть в пещеру и поесть чак-чак: собрали подборку лучших мест Татарстана для отдыха

Встретить медведя, пролезть в пещеру и поесть чак-чак: собрали подборку лучших мест Татарстана для отдыха

Важное в РТ

4 минуты назад

Мистические истории, народные традиции и лесные экотропы интересуют туристов в Приволжье

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году

Новости Казани

час назад

Казань занимает первое место: в Ратуше обсудили вопрос строительства соцобъектов в городе

Важное в РТ

час назад

Подарки учителям на 1 Сентября: тренды 2023
Пострадала в попытке потушить: в Казани произошел пожар в часовне Казанской иконы Божией Матери
Новости Казани
44 минуты назад

Пострадала в попытке потушить: в Казани произошел пожар в часовне Казанской иконы Божией Матери

Новости Казани

2 часа назад

Разрешение на работы не выдавалось: в Казани прокуратура проверила стройку у Миллениума

Новости Казани

3 часа назад

Рассматривают варианты материалов: в Казани на «янтарном» доме появится светящуяся табличка

Новости Казани

3 часа назад

Был подан иск: исполком Казани судится с университетом из-за разрушений его фасада
Стоит ли в 2023 году инвестировать в недвижимость в России? Каковы риски?
Полезное
4 дня назад

Стоит ли в 2023 году инвестировать в недвижимость в России? Каковы риски?