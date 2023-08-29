Казань занимает первое место: в Ратуше обсудили вопрос строительства соцобъектов в городе

В Ратуше подняли вопрос строительства социальной инфраструктуры в Казани

В Ратуше накануне, обсудили вопросы строительства социальной инфраструктуры в Казани. Открыл совещание Илдус Нафиков, прокурор Татарстана, который отметил, что в Казани активно ведется застройка многоквартирными и индивидуальными жилыми домами, но строительство социальных объектов идет более медленными темпами. Он заявил, что наиболее острым остается вопрос нехватки дошкольных и общеобразовательных учреждений. Лишь в 2021-2022 года с учетом объема вводимого в эксплуатацию жилья дефицит мест в школах составил почти 12 тысяч. В детских садах - около шести тысяч.

Как отметил Ильсур Метшин, федеральным правительство поставлена задача до 2030 года построить в России 1 млрд кв.м жилья. Напомним, что за последние 15 лет Казани среди городов-миллионников по вводу жилья занимает 5-6 места. А вот по количеству созданных мест в детских садах и школах - первое место.

Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Анастасия Латыпова выделила несколько проблем. К примеру, федеральное законодательство не увязывает напрямую строительство жилья с наличием социальных объектов, что означает, что муниципальные власти не моут отказать застройщику в выдаче разрешения лишь на том основании, что на территории не предусмотрено достаточно школ и детских садов. Помимо этого, федеральное законодательство не позволяет изымать земельные участие под строительство соцобъектов, что было бы актуально для районов со сложившейся застройкой.

Еще одна проблема - поселки. В 1998 году в границы Казани включили 14 поселков, а в 2007 году - еще семь, где земельные участки уже были распределены между частниками. В результате там почти нет мест для полноценных дорог и школы.

Выделил две основные причины основания в вопросе строительства соцобъектов Илья Вольфсон, депутат Госдумы России: нет подходящих земельных участков и нехватка средств. Были осуждены возможные варианты решения проблем. В завершении совещание отдельные предложения было поручено детально проработать для внесения на рассмотрение федеральному законодателю.