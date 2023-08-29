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Казань вошла в топ: был составлен рейтинг городов по уровню зарплаты для инженеров по эксплуатации зданий

Казань вошла в топ городов по уровню зарплаты для инженеров по эксплуатации зданий
Казань вошла в топ: был составлен рейтинг городов по уровню зарплаты для инженеров по эксплуатации зданий

Яна Лаушкина

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Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге городов России по уровню заработной платы для инженеров по эксплуатации зданий. Отмечается, что специалисты в данной сфере могут зарабатывать от 33 до 100 тысяч рублей в месяц, а среднерыночная зарплата в городе составила 55 тысяч рублей.

На первом месте в рейтинге Москва, где максимальное предложение составляет 150 тысяч рублей. Далее Санкт-Петербург со 124 тысячами и Екатеринбург со 105. На пятом месте Воронеж, где инженеры могут заработать до 90 тысяч рублей.

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