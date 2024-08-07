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Казань в топе-10 популярных турнаправлений на сентябрь

Большая часть опрошенных хотели бы осенью отпра...

Яндекс.Карты/Николай Н.

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В Казань планируют приехать 16% российских туристов уже в сентябре. По этому показателю город находится на 8 месте среди городов РФ. Об этом сообщили специалисты сервисов «Работа.ру» и «СберАвто» после опроса.

Большая часть опрошенных хотели бы осенью отправиться в Сочи – 44%. 27% проголосовали за Геленджик. Четверть респондентов хотят поехать в Минеральные Воды и в Калининград. Затем в списке расположились Кисловодск (24%), Питер (23%), Москва (19%), Казань (16%), Краснодар (15%) и Нижний Новгород (11%).

В основном по России 60% людей не планируют путешествовать, 18% думают над поездкой и еще 22% не знают, что делать в сентябре.

Главными плюсами поездок в первом месяце осени респонденты назвали не жаркую погоду, уже не такой ажиотаж и меньшие траты денег.

Ранее мы писали о том, что Казань на 1 месте в рейтинге городов для отдыха не у моря в августе.

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