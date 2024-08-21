Казань находится на 5 месте среди самых романтичных городов РФ

Казань находится на 5 месте в списке самых романтичных городов страны. Об этом рассказали в пресс-службе Tutu.

Практически 50% респондентов назвали Питер самым романтичным городом России. Опрошенные выбирали этот город за красивые белые ночи и архитектуру. На 2 и 3 местах Калининград и Москва, они получили 8%. На 4 месте - Сочи (7%). Казань получила 6%.

36% жителей России отправляются с возлюбленным каждый год, 24% – 2 раза в год. Чаще всего в путешествие уезжают/улетают с любимыми 16%.

Ранее мы писали о том, что Республика Татарстан на 3 месте среди регионов по зарплатам учителей. Тут учителю со стажем до 3 лет готовы отдать от 46 до 100 тыс. рублей - это на 12% больше, чем в 2023 году. Спрос на таких специалистов в регионах России увеличился: в Оренбургской области — на 72%, в Ямало-Ненецком а. о. — на 49% и в Прикамье – на 37%.