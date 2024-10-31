Каркас елки в Казани обновят за 10,5 млн рублей

В текущем году в региональной столице Республики Татарстан обновят каркас центральной елки за 10,5 миллионов рублей. Причина - старое строение была в аварийном состоянии, пишет РБК Татарстан.

В казанской администрации рассказали, что визуально елка не изменится. Время монтажа пока неизвестны, сейчас власти ждут, когда придет каркас.

В длину новый каркас будет составлять 35 метров. Объект рассчитан на самые разные нагрузки, к примеру, снеговые, ветровые и сейсмические. Согласно контракту он прибудет в Казань уже до 15 ноября. Деньги на обновление были выделены из бюджета города.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан начинают постепенно готовятся к открытию 2 катков. Как рассказали представители Дирекции парков и скверов Казани, катки могут быть доступны для посетителей уже во 2-й половине декабря.