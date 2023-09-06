Камеры, USB и кондиционеры: новые троллейбусы вышли на маршруты Казани

На дороги Казани 5 сентября вышли троллейбусы нового поколения

Для журналистов Казани накануне, 5 сентября, МУП «Метроэлектротранс» вместе с пресс-службой мэрии города был проведен показ троллейбуса нового поколения. Представители СМИ проехали на электротранспорте и задали сотрудникам предприятия все вопросы, которые их интересовали.

Новый троллейбус оснащен разделами USB, камерами видеонаблюдения, а также кондиционерами. Журналистам удалось также оценить работу транспорта в экстренной ситуация, когда из-за погодных условий одна из подстанций временно прекратила свою работу.

Троллейбус проехал автономно, на своем аккумуляторе, еще два километра - именно столько необходимо для того, чтобы доехать до участка контактной сети, которая запитана уже от другой подстанции, чтобы подключить троллейбус к электричеству.