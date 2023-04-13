У вашего работодателя зарплатный проект с другим банком? Вы всё равно можете пользоваться выгодными условиями, доступными зарплатным клиентам Сбера. Рассказываем, в каких ситуациях это пригодится и делимся секретом о том, как пользоваться этой возможностью.

Для тех, кто хочет пользоваться выгодами зарплатного клиента СберБанка, но не готов сменить зарплатный банк, есть решение — сервис Сбера «Персональный зарплатный проект».

Вы можете продолжать получать зарплату в том банке, который выбрал ваш работодатель, но переводить часть зарплаты на карту или счет Сбера. В этом случае вы сможете пользоваться привилегиями, которые даёт своим зарплатным клиентам СберБанк:

скидка до 2% на ставку по кредиту,

доступ к вкладу «Хорошее начало» 1 с повышенным процентом,

с повышенным процентом, скидка 15% на оформление налогового вычета,

скидка 30% на связь от СберМобайла,

скидка 20% на страховой полис «Сбереги финансы»,

подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль,

купон на 500 рублей от СберМегаМаркета.

Какую часть зарплаты переводить

Если вы раньше получали зарплату в СберБанке, сервис автоматически рассчитает минимальную сумму перевода на основании прошлых доходов. Если вы никогда не получали зарплату в Сбере, или с последнего начисления прошло больше года, — для расчёта минимальной суммы перевода легко подтвердить доход через Госуслуги.

Как подключиться

Зайдите в мобильное приложение СберБанк Онлайн и в разделе «Сервисы» → «Поступления» → «Зарплата» выберите способ «Пополнять самостоятельно». После этого нужно 2 месяца подряд перечислять рассчитанную сумму (или вносить наличные через банкомат) на карту или счет Сбера, и тогда доступ к зарплатным привилегиям откроется на третий месяц. Для сохранения выгодных условий важно продолжать пополнения каждый месяц.

Когда может пригодиться «Персональный зарплатный проект»

Вот несколько типичных ситуаций.

Работодатель навязывает свой банк

Допустим, вы получали зарплату на карту СберБанка и пользовались всеми привилегиями зарплатного клиента, а затем нашли новое место работы. И всё было бы хорошо, но вашему работодателю удобнее сотрудничать с одним банком, не предлагая вам выбора.

Если набор привилегий в этом банке вас не устраивает, вы можете начать переводить часть зарплаты в Сбер, подключив «Персональный зарплатный проект», — и продолжать пользоваться прежними привилегиями. Никаких заявлений в бухгалтерию для этого писать не придётся.

Вы хотите пользоваться привилегиями сразу двух банков

Допустим, вы вполне довольны тем банком, в котором получаете зарплату, в том числе и привилегиями, которые он предлагает зарплатным клиентам.

При этом вы по той или иной причине пользуетесь сервисами Сбера — например, храните на его счетах часть сбережений ради безопасности. Подключив «Персональный зарплатный проект», вы сможете продолжить пользоваться привилегиями сразу двух банков. А заодно воспользоваться скидкой 20% на защиту финансов.

Хотите пользоваться сервисом Сбера на выгодных условиях

Представим, что вы хотите оформить кредит — например, чтобы доделать дома ремонт. Вы сравнили условия в разных банках и вам нравятся условия по кредиту в Сбере (а там сейчас действительно низкие ставки по кредиту по сравнению со многими банками). Но эти условия могут стать еще выгоднее при подключении «Персонального зарплатного проекта» — ставка может быть ниже до 2%. При желании вы можете воспользоваться и другими привилегиями банка.

Больше о «Персональном зарплатном проекте»

[1] Вклад «Хорошее начало» могут открыть клиенты Байкальского, Волго-Вятского, Северо-Западного, Сибирского и Юго-Западного территориальных банков Сбербанка. Регионы, которые входят в сферу их обслуживания, можно посмотреть по ссылке.